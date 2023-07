दिल्ली HC ने खारिज की ED की याचिका, सत्येंद जैन की चिकित्सा जांच से जुड़ा है मामला।

मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित आप नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की चिकित्सीय जांच दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) के बजाय एम्स जैसे किसी अन्य अस्पताल में कराने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया। जैन वर्तमान में शीर्ष अदालत के आदेश पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उक्त मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होनी है।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित आप नेता व पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की चिकित्सीय जांच दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) के बजाय एम्स जैसे किसी अन्य अस्पताल में कराने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट में फैसला सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैन वर्तमान में शीर्ष अदालत के आदेश पर अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और उक्त मामले में 24 जुलाई को सुनवाई होनी है। ED ने दी यह तर्क सुनवाई के दौरान ईडी ने तर्क दिया कि जैन का अस्पताल पर प्रभाव था, क्योंकि वह दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे। हालांकि, अदालत ने उक्त तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। जुलाई 2022 में याचिका दायर कर एजेंसी ने आरोप लगाया था कि जैन एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री होने के कारण उनका प्रभाव था। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लांड्रिंग मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। 26 मई 2023 को चिकित्सा आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी

