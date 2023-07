दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बरसात भी हो सकती है। उधर लगातार हो रही बरसात का असर तापमान में भी देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है।

Delhi: अगर आज कोर्ट नहीं पहुंचे तो ना हो परेशान, दिल्ली HC बार एसोसिएशन ने वकीलों को दी राहत।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली-एनसीआर में दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में तेज बरसात भी हो सकती है। उधर लगातार हो रही बरसात का असर तापमान में भी देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि बारिश के कारण आज अगर किसी मामले में वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सके तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में अदालत कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं करेगा और मामले में अगली तारीख दे दी जाएगी। दिल्ली सहित नोएडा-गाजियाबाद में स्कूलों की छुट्टी इससे पहले रविवार को दिल्ली सहित नोएडा और गाजियाबाद प्रशासन ने भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने यहां 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी का निर्देश दिया था। वहीं, गुरुग्राम में भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए लोगों से अपने घरों से काम करने की अपील की है।

Edited By: Nitin Yadav