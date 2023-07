Delhi Flood: बाढ़ के बाद डेंगू-मलेरिया का खतरा, स्कूलों में छात्रों को पूरी बाजू के कपड़े पहने के निर्देश

बाढ़ के बाद डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग नगर निगम सहित सभी सिविक एजेंसियों के साथ बैठक की। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में नवंबर तक छात्रों के पूरे बाजू के कपड़े पहनने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।

बाढ़ के बाद डेंगू-मलेरिया का खतरा, स्कूलों में छात्रों को पूरी बाजू के कपड़े पहने के निर्देश

HighLights दिल्ली में आई बाढ़ के बाद से मच्छरजनित बीमारियों का बड़ा खतरा। दिल्ली में बढ़ने लगे हैं डेंगू के केस।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बाढ़ के बाद डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों के बढ़ने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम सहित सभी सिविक एजेंसियों के साथ बैठक की। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूलों में नवंबर तक छात्रों के पूरे बाजू के कपड़े पहनने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कहा कि बच्चों को स्कूलों में पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि बच्चों को डेंगू बुखार होने की आशंका अधिक है। शिक्षा निदेशालय और नगर निगम को अपने सभी स्कूलों में इससे लागू करना होगा। इसके अलावा डेंगू की रोकथाम के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी सरकार स्कूली बच्चों की मदद लेगी। लोगों को करना होगा जागरूक बच्चों को अपने घरों में पानी एकत्रित ना होने देने का होमवर्क दिया जाएगा। मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम तभी संभव है, जब अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। डेंगू की रोकथाम के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। खतरे के निशान से नीचे आई यमुना यमुना का जलस्तर खतरे के निशान (205.33 मीटर) से नीचे आ गया। इस कारण अब बाढ़ का खतरा टल गया है। मंगलवार रात 8 बजे जलस्तर 205.30 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना नदी 10 जुलाई से खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इस कारण दिल्ली में बाढ़ आ गई और एक बड़ा हिस्सा जलग्मन हो गया था। मच्छरजनित बीमारियों का बढ़ा खतरा बाढ़ आने के कारण एक सप्ताह में डेंगू के 27 नए मरीजों की पुष्टि होने से डेंगू के कुल मरीजों का आंकड़ा दस साल में सर्वाधिक हो गया है। वैसे तो बीते वर्ष कुल 158 मरीज डेंगू के जुलाई के दूसरे सप्ताह तक थे लेकिन इस वर्ष 163 मरीज हो गए हैं। जानकार मानते हैं चूंकि अभी बाढ़ का पानी सिर्फ उतरा है। ऐसे में जो गड्डों में पानी भरा रह जाएगा, वहां पर मच्छरों के पनपने का ज्यादा खतरा है। कुछ स्थानों पर तो मच्छर पनपते हुए भी देखे जा रहे हैं।

