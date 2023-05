Sakshi Murder: साक्षी के परिवार को 10 लाख की सहायता राशि देगी दिल्ली सरकार, CM केजरीवाल ने एलजी को भेजी फाइल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। साक्षी हत्यााकंड ने दिल्ली के साथ-साथ पूरे देश को हिला के रख दिया है। इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम केजरीवाल ने साक्षी के परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने साहयता राशि की फाइल एलजी को भेज दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी सरकार साक्षी के परिवार की हर तरह से सहायता करेगी।

Have approved and sent the file to Hon’ble LG for supporting the family of Sakshi with an amount of Rs 10 lakhs. We stand with her family. Will support them in every possible way.