'तमाशा बनकर रह गया है NCCSA...नौकरशाह कर रहे हैं अपनी मनमर्जी...', केंद्र के अध्यादेश पर बोली दिल्ली सरकार।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना की बीच NCCSA को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रविवार को दिल्ली सरकार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरशाह अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और सीएम के फैसलों को पलट रहे हैं। दिल्ली सरकार ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि NCCSA पूरी तरह से तमाशा बनकर रह गया है। नौकरशाह अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और मुख्यमंत्री के फैसले को पलट रहे हैं। दूसरी बैठक में दिए निर्देशों को किया खारिज एनसीसीएसए की दूसरी बैठक के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने लंबित ट्रांसफर- पोस्टिंग प्रस्तावों को लेकर कई निर्देश दिए थे जो सभी खारिज कर दिए गए हैं।

