दिल्ली सरकार ने DU के 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़, आठ साल में तीन गुना बढ़ा फंड

दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने वित्तपोषित 12 कॉलेजों के लिए दूसरी तिमाही में भी 100 करोड़ रुपये जारी किए है। मंत्री आतिशी ने कहा कि उन्होंने कहा कि आप सरकार आने के बाद इन कॉलेजों को दिए जाने वाले फंड में पिछले 8 साल में 3 गुना का इजाफा हुआ है। 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।

दिल्ली सरकार ने DU के 12 कॉलेजों के लिए जारी किए 100 करोड़

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने वित्तपोषित 12 कॉलेजों के लिए दूसरी तिमाही में भी 100 करोड़ रुपये जारी किए है। बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री आतिशी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा राजधानी में केजरीवाल सरकार के आने के बाद से इन कॉलेजों को दिए जाने वाले बजट में तीन गुना से ज्यादा की बढोतरी हुई है जो शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। विश्वविद्यालयों का हुआ विस्तार- आतिशी उन्होंने कहा कि स्कूलों के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और तीन नए विश्वविद्यालय खोले, मौजूदा विश्वविद्यालयों का विस्तार भी किया। उन्होंने कहा कि आप सरकार आने के बाद इन कॉलेजों को दिए जाने वाले फंड में पिछले 8 साल में 3 गुना का इजाफा हुआ है। 2014-15 में इन कॉलेजों को 132 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। केजरीवाल सरकार सत्ता में आने के बाद वर्ष 2015-16 में 147 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 156 करोड़, वर्ष 2017-18 में 171 करोड़, वर्ष 2018-19 में 213 करोड़, वर्ष 2019-20 में 235 करोड़, वर्ष 2020 -21 में 265 करोड़, वर्ष 2021-22 में 308 करोड़, वर्ष 2022-23 में 361 करोड़ आवंटित किए गए। वर्तमान में 2023-24 में आवंटन की राशि 400 करोड़ हो गई है। वित्तीय कुप्रबंधन की बात आई सामने इन कॉलेजों में पिछले कुछ सालों से वित्तीय कुप्रबंधन के मामले भी सामने आए, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मैनेजमेंट और प्रसाशन की गलतियों की वजह से शिक्षकों और विद्यार्थियों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आतिशी ने कहा कि कॉलेजों में ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद किसी भी कॉलेज में वित्तीय अनियमितता पाई गई तो इनके प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक परेशान न हों और उनका वेतन, मेडिकल-पेंशन के लाभ समय पर मिलें इसलिए 100 करोड़ का फंड जारी किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित डीयू के 12 कॉलेज - आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज

अदिति कॉलेज

भगिनी निवेदिता कॉलेज

भास्कराचार्य कॉलेज

दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज

इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज

केशव कॉलेज

महाराजा अग्रसेन कॉलेज

महर्षि वाल्मीकि कॉलेज

शहीद राजगुरु कॉलेज

शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज

Edited By: Shyamji Tiwari