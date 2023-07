दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, कहा- AAP के ऑफिस की कराई जा रही है जासूसी

Delhi News आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता मंगलवार को एक सीसीटीवी फुटेज मीडिया से साझा करते कहा कि मेरे ऑफिस की जासूसी की जा रही है। आप नेता ने कहा ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि उनके कार्यालय की जासूसी की जा रही है। कुछ संदेहास्पद लोग उनके कार्यालय के बाहर देखे गए हैं।

दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता मंगलवार को एक सीसीटीवी फुटेज मीडिया से साझा करते कहा कि पहले लोगों की जासूसी होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। आप नेता ने कहा ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि उनके कार्यालय की जासूसी की जा रही है। कुछ संदेहास्पद लोग उनके कार्यालय के बाहर देखे गए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले मुख्यमंत्री आवास की भी जासूसी कराई जा रही थी। केंद्र करा रहा है AAP के ऑफिस की जासूसी उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की राजधानी में चुनी हुई सरकार के राष्ट्रीय कार्यालय की केंद्र सरकार जासूसी करा रही है। हमने पहले भी बताया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कार्यालय की कुछ लोग जासूसी कर रहे हैं।

Edited By: Nitin Yadav