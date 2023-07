Delhi Flood: घरों की ओर लौट रहे लोग, सरकार का बाढ़ प्रभावित इलाके में दवाओं का छिड़काव और फॉगिंग का निर्देश

बाढ़ के समय होने वाली बीमारियों के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाके में बड़े स्तर पर दवाओं के छिड़काव व फॉगिंग का काम बड़े स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री ने इस बारे में मंडलायुक्त को पत्र लिखा है। आतिशी कहा है कि दवाओं का छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य बुधवार से शुरू हुआ है और यह सात दिन तक चलेगा।

जलस्तर घटने के बाद लोग घरों की ओर लौटकर कर रहे साफ-सफाई।

Your browser does not support the audio element.

HighLights राजस्व मंत्री आतिशी ने बीमारियों के खतरे को देखते हुए इस बारे में तुरंत काम शुरू करने के दिए निर्देश। बाढ़ के बाद मच्छरजनित बीमारियों के बढ़ने का डर।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। बाढ़ के समय होने वाली बीमारियों के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाके में बड़े स्तर पर दवाओं के छिड़काव व फॉगिंग का काम बड़े स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजस्व मंत्री ने इस बारे में मंडलायुक्त को पत्र लिखा है। आतिशी कहा है कि दवाओं का छिड़काव एवं फॉगिंग का कार्य बुधवार से शुरू हुआ है और यह सात दिन तक चलेगा। मगर इसे बड़े स्तर पर चलाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने इस कार्य की दैनिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्य सचिव नरेश कुमार और उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। घरों की ओर लौट रहे लोग उन्होंने कहा कि यमुना में जल स्तर घटने के साथ लोग अपने घरों की ओर से लौटने लगे हैं। ऐसे में जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम करना जरूरी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मंडल आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यह कार्य बड़े स्तर पर किए जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न जिलों और उप-मंडलों में प्रभारी के तौर पर तैनात किए गए अधिकारी मौके पर जाकर कार्य की निगरानी करें और लोगों की समस्याएं समझें और इस संदर्भ में उसी अनुसार काम करें। यमुना का जल स्तर बढ़ने के कारण आई बाढ़ के चलते निचले इलाकों से 27,000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकाला गया है। इन लोगों के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। इसमें इस समय सबसे बड़ी जरूरत इन लोगों को बीमारियों से बचाने की भी है।

Edited By: Geetarjun