दिल्ली सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में आबकारी, वैट से कमाए 1700 करोड़, राजस्व को विभाग ने जताई ये उम्मीद

दिल्ली सरकार ने अप्रैल-जून तिमाही में आबकारी, वैट से जुटाए 1700 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2023-24 की पहली तिमाही में आबकारी और वैट से लगभग 1,700 करोड़ रुपये कमाए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में विभाग ने 62 करोड़ से अधिक शराब की बोतलें बेचकर 6,821 करोड़ रुपये कमाए थे। अगले कुछ महीनों में बढ़ेगी शराब की बिक्री इस राशि में उत्पाद शुल्क के रूप में 5,548.48 करोड़ रुपये और मूल्य वर्धित कर के रूप में 1,272.52 करोड़ रुपये शामिल हैं। आबकारी विभाग को उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में शराब की अधिक दुकानें खुलने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। ग्रीष्मकालीन महीनों के दौरान ग्राहकों द्वारा बीयर को प्राथमिकता दी जाती है। इस पर उत्पाद शुल्क कम होता है, यही कारण है कि वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही की तुलना में पहली छमाही में राजस्व संग्रह हमेशा अपेक्षाकृत कम होता है। दिल्ली सरकार ने 2023-24 के अपने बजट में कुल 7,365 करोड़ रुपये के उत्पाद शुल्क संग्रह का अनुमान लगाया है, जो उसके 53,565 करोड़ रुपये के कर राजस्व का लगभग 14 प्रतिशत है।

