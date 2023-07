Vande Bharat Trains बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से परियोजना के निर्माण के लिए भूमि खाली करने के लिए पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण करने की अनुमति दी गई है। ये नया ट्रेन शेड शकूरबस्ती में बनेगा। इसके लिए 70 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा और 8 पेड़ों को साइट से हटाया जाएगा। इसके बदले में 780 पौधे लगाए जाएंगे।

वंदे भारत ट्रेनों के लिए नए रखरखाव शेड के निर्माण का रास्ता साफ, प्रस्ताव को दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वंदे भारत ट्रेनों के लिए नए रखरखाव शेड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को राष्ट्रीय हित में इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। कहां बनेगा नया ट्रेन शेड? बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से परियोजना के निर्माण के लिए भूमि खाली करने के लिए पेड़ों को हटाने और प्रत्यारोपण करने की अनुमति दी गई है। ये नया ट्रेन शेड शकूरबस्ती में बनेगा। इसके लिए 70 पेड़ों को प्रत्यारोपित किया जाएगा और 8 पेड़ों को साइट से हटाया जाएगा। इसके बदले में 780 पौधे लगाए जाएंगे।

Edited By: Abhishek Tiwari