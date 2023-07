बिहार के मधुबनी में विवाह समारोह में गई किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के बाद किशोरी दिल्ली आई यहां पर उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद उत्तरी जिले के रूप नगर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में जीरो एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले की एफआईआर मधुबनी भेजी जाएगी।

बिहार में शादी समारोह में गई युवती से दुष्कर्म, दिल्ली आई तो हुई गर्भवती; पुलिस ने दर्ज की जीरो FIR

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बिहार के मधुबनी में विवाह समारोह में गई किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात के बाद किशोरी दिल्ली आई यहां पर उसके गर्भवती होने का पता चला। इसके बाद उत्तरी जिले के रूप नगर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले में जीरो एफआईआर दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस मामले की एफआईआर मधुबनी भेजी जाएगी। आगे की जांच वहां की पुलिस करेगी। दिल्ली में काम करते हैं पीड़िता के माता-पिता पुलिस अधिकारी के मुताबिक, किशोरी के माता-पिता दिल्ली के रूप नगर इलाके में घरेलू सहायक का काम करते हैं। वह मूलरूप से बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। होली से पहले बिहार गया था परिवार इस वर्ष होली से पहले परिवार मधुबनी गया था। वहां पर किशोरी के एक विवाह समारोह में गई थी। वहां पर किशोरी के भाई के दोस्त ने किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसके बाद किशोरी दिल्ली आ गई। 29 जून को वह बीमार हुई, जांच में पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना मधुबनी में हुई है ऐसे में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है।

Edited By: Geetarjun