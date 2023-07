Delhi Floods: यमुना के घटते जलस्तर के बीच CM केजरीवाल की चेतावनी- कम नहीं हुआ है खतरा, कभी भी बढ़ सकता है पानी

हथिनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों और कई सड़कों पर पानी भर गया था जो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का पानी भर जाने के बाद लोग पानी में मस्ती और खेलते हुए नजर आ रहे हैं जिसको लेकर अब केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से आग्रह किया है कि बाढ़ की पानी में खेलें।

Delhi Floods: यमुना के घटते जलस्तर के बीच CM केजरीवाल की लोगों को चेतावनी।

HighLights सीएम केजरीवाल की दिल्ली के लोगों को चेतावनी जानलेवा हो सकता है बाढ़ के पानी में खेलना: सीएम रविवार से शुरू होंगे चंद्रवाल और वजीराबाद वाटर प्लांट्स

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। हथिनीकुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के निचले इलाकों और कई सड़कों पर पानी भर गया था जो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। उम्मीद है कि दिल्ली में जल्द ही यमुना खतरे के निशान से नीचे बहेगी। वहीं, दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का पानी भर जाने के बाद लोग पानी में मस्ती और खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से आग्रह किया है कि बाढ़ की पानी में खेलें। ये जानलेवा हो सकता है: केजरीवाल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से ट्वीट कर आग्रह करते हुए कहा कि कई जगह से खबर आ रही है कि कुछ लोग पानी में खेलने या तैरने जा रहे हैं या वीडियो/सेल्फ़ी के लिए जा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। ये जानलेवा हो सकता है। अभी बाढ़ का खतरा खत्म नहीं हुआ। पानी का वेग बहुत तेज है। पानी कभी भी बढ़ सकता है। रविवार से शुरू होंगे वाटर प्लांट्स उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, यमुना में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर फिर से तेज बारिश नहीं हुई तो जल्द स्थिति नार्मल हो जाएगी। चन्द्रावल और वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से पानी निकालना चालू कर दिया। इसके बाद मशीनें सुखायेंगे। दोनों प्लांट्स कल तक ही चालू हो पाएंगे। कृपया सावधानी बरतें और एक दूसरे की मदद करें। कई जगह से खबर आ रही है कि कुछ लोग पानी में खेलने या तैरने जा रहे हैं या वीडियो/सेल्फ़ी के लिए जा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। ये जानलेवा हो सकता है। अभी बाढ़ का ख़तरा ख़त्म नहीं हुआ। पानी का वेग बहुत तेज है। पानी कभी भी बढ़ सकता है। https://t.co/KTYs5OS4Pp— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 15, 2023 वहीं, केजरीवाल ने एक समाचार एजेंसी का ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, मैं सभी से इससे बचने का आग्रह करता हूं। यह घातक हो सकता है।

Edited By: Nitin Yadav