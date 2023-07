Traffic Advisory: ITO से लक्ष्मी नगर की ओर विकास मार्ग पर यातायात बंद, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। यमुना के बढ़े जलस्तर को देखते हुए अब सोमवार शाम को दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर से विकास मार्ग पर एक लेन को यातायात बंद कर दिया गया है।

ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि यमुना नदी पर चल रहे काम के कारण आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर विकास मार्ग पर एक लेन पर यातायात बंद कर दिया गया है। यात्रियों से आग्रह है कि एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए लोगों अपनी यात्रा बनाए।

Traffic Alert

Traffic is affected in one lane on Vikas Marg in the carriageway from ITO towards Laxmi Nagar due to ongoing work on the Yamuna river.

Due to this, the right turn has been closed from 5PM to 9 PM for commuters, coming from W point side. They may take U turn from…— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 24, 2023