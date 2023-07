Delhi Flood: खतरनाक स्तर पर पहुंचा यमुना का जलस्तर, ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, इन रूट पर जाने से बचें

नई दिल्ली,जागरण संसवाददाता। दिल्ली में यमुना के खतरे के निशान के ऊपर बहने के कारण आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आउटर रिंग रोड पर वजीराबाद ब्रिज से विकास मार्ग के बीच का रास्ता बंद किया गया है। वहीं, महात्मा गांधी रोड का कालीघाट मंदिर से दिल्ली सेक्रेटेरिएट का रोड भी बंद किया गया है।

अब पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

Traffic Advisory

Movement of commercial vehicles will be regulated in Delhi. Please follow the advisory to avoid any inconvenience.@dtptraffic#DPTrafficAdvisory pic.twitter.com/v351L8ptaL— Delhi Police (@DelhiPolice) July 13, 2023