Delhi Flood: दिल्ली समेत एनसीआर के भी कई इलाके जलमग्न, हजारों लोग घर छोड़ने को हुए मजबूर, Photos-Videos

दिल्ली के शांतिवन से गीता कॉलोनी तक सड़क के दोनों कैरिजवे कार आटो और हल्के वाहनों के लिए खोले गए हैं। गीता कॉलोनी से पुरानी दिल्ली की ओर वाहन चालक जा सकते हैं। रिंग रोड पर शांति वन से राजघाट और कश्मीरी गेट आईएसबीटी की ओर जाने वाली सड़क पर अभी भी जलभराव है ऐसे में यातायात के लिए बंद है। वहीं प्रगति मैदान सुरंग सड़क यातायात के लिए खुली।

दिल्ली के मॉनेस्ट्री पार्क की तस्वीर। जागरण

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यमुना नदी में आई बाढ़ का कहर जारी है। इस बाढ़ से न सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के लोग भी परेशान हैं। इन शहरों की बड़ी आबादी अपना घर छोड़कर शिविरों में रहने को मजबूर है। यमुना नदी का जलस्तर भले ही कम हो रहा है लेकिन दिल्ली अब भी डेंजर जोन में है। हालांकि पानी कम होने के कारण अब राहत कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं। तस्वीरों और वीडियो में देखें ताजा हाल.. लाल किले के पिछले हिस्से में कम हुआ पानी इंद्रप्रस्थ रिंग रोड पर दिल्ली नगर निगम की ओर से 20 गाड़ियां पानी निकालने के लिए लगाई गई हैं। लोनी के खानपुर जब्ती कॉलोनी में भरा यमुना नदी का पानी सहिबाबाद के लोनी में आबादी में भरा पानी लोनी में हजारों लोगों ने छोड़ा घर मॉनेस्ट्री पार्क निगम बोध घाट के आसपास भी कम हुआ पानी नोएडा : अभी भी डूब क्षेत्र में 200 सौ से अधिक गाय फंसी हुई हैं। बकरी, खरगोश निकालने का कार्य किया जा रहा है। बटला हाउस स्थित बी ब्लॉक में जलभराव व जलभराव के बाद फैली गंदगी (फोटो- ऊपर और नीचे) गुरुग्राम का ऐसा है हाल शहर के पानी को यमुना नदी तक पहुंचाने वाला बुढ़िया नाला अब ओवरफ्लो होकर टूट गया है। घटना रिवाजपुर गांव के पास की है। यहां सुबह बड़ी दरार आई और फिर नाला टूट गया। इस वजह से आसपास के दर्जनभर से अधिक गांव की सैकड़ों एकड़ फसल में बाढ़ का पानी भर गया है। पानी अब गांव को गांव से जोड़ने वाले रास्तों पर भी भर गया है। ददसिया और बादशाहपुर मेन रोड पर दो से तीन फुट पानी है। यही रास्ता गांव को शहर से भी जोड़ता है। ग्रामीण चिंतित हैं। उधर सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अब बुढ़िया नाले की मरम्मत का काम जारी है। दावा है कि दोपहर तक नाले की मरम्मत कर दी जाएगी।

Edited By: Pooja Tripathi