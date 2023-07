बाढ़ जैसे हालात के बीच हाई अलर्ट पर दिल्ली सरकार, यमुना के डेंजर मार्क पार करते ही लोगों का रेस्क्यू होगा शुरू

भारी बारिश और हथिनी कुंड से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना नदी दिल्ली में चेतावनी बिंदु (Warning Point) 204.50 मीटर पार कर चुकी है जो अब खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार भी हाई अलर्ट पर है।

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। भारी बारिश और हथिनी कुंड से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना नदी दिल्ली में चेतावनी बिंदु (Warning Point) 204.50 मीटर पार कर चुकी है, जो अब खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से सोमवार दोपहर 12 बजे 2,17,003 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली सरकार भी हाई अलर्ट पर है। जैसे ही यमुना का जलस्तर 206 मीटर पार कर जाएगा, तुरंत ही यमुना किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें यमुना का चेतावनी मार्क 204.50 मीटर है। वहीं, खतरे का निशान 205.33 मीटर है। हथिनी कुंड से छोड़ा गया पानी रविवार को भी हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से यमुना में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया। सुबह 10 बजे से ही यमुना में छोड़े गए पानी की मात्रा हर घंटे बढ़ती चली गई। शाम चार से शाम सात बजे के बीच यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज से हर घंटे एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी यमुना में छोड़ा गया। इसके बाद शाम सात बजे सबसे अधिक 1,65,823 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया, जिसके मंगलवार सुबह दिल्ली पहुंचने पर 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच यमुना का जलस्तर खतरे के निशान (205.33 मीटर) के ऊपर पहुंच जाएगा। इससे राजधानी में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

