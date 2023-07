Delhi Flood: दो दिन बाद सामान्य हुईं मेट्रो की सेवाएं, अब पुरानी गति से दौड़ रही मेट्रो, सभी प्रतिबंध हटे

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यमुना में उफान के चलते बीते दो दिन से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ रही मेट्रो शनिवार सुबह से अपनी सामान्य गति से दौड़ने लगी है। यह जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी।

डीएमआरसी ने ट्वीट किया, यमुना नदी पर बने ब्रिज को क्रॉस करते वक्त मेट्रो की स्पीड पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वह अब हटा लिया गया है। अब सभी ट्रेनें सामान्य गति से दौड़ रही हैं।

