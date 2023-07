Delhi Flood: आईपी फ्लाईओवर के पास भरा सीवर का पानी, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; इन रास्तों से न करें यात्रा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिनों हुई बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया जो अब धीरे-धीरे खाली हो रहा है। शनिवार को यमुना में बाढ़ का पानी होने के बाद रविवार को स्थिति सुधरने की उम्मीदें लगाई जा रही है।

वहीं, शनिवार को कई सड़कों से पानी खाली होने के बाद उन्हें फिर से यातायात के लिए खोल दिया गया, लेकिन अभी भी कई मार्गों पर बाढ़ का पानी भरे होने से कई रास्ते बंद हैं, जिसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

अब जानकारी आ रही है कि रिंग रोड पर राजघाट से निज़ामुद्दीन की तरफ आईपी फ्लाईओवर के पास सीवर का पानी भर जाने के यातायात बंद है। इसके आलावा रिंग रोड को मथुरा रोड से जोड़ने वाले भैरो मार्ग पर रेलवे ब्रिज के नीचे जलभराव के कारण यातायात बंद किया गया है।

यात्रियों को जाम से बचने के लिए शांति वन, राजघाट, जेएलएन मार्ग, बीएसजेड मार्ग के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह दी जाती है।

Traffic Alert

Traffic movement is affected on Ring road due to overflow of sewer water near IP flyover from Rajghat to Nizamuddin carriage way.

Commuters are advised to take alternate route via Shanti Van, Rajghat, JLN Marg, BSZ Marg to avoid the stretch.— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 16, 2023