Delhi Flood News: विकास मार्ग के बाद रिंग रोड में उलझा PWD, IG स्टेडियम के पास पहुंचा नाले का पानी

समाधि स्थल पर 16 पंप लगे हैं जो लगातार पानी इस नाले में फेंक रहे हैं और यह पानी खासपौर पर आईजी स्टेडियम के गेट नंबर 22 के पास रिंग रोड पर भर जा रहा है। पानी भरे होने से सड़क टूट गई है और डिवाइडर तोड़कर पानी दूसरी तरफ की सड़क पर जा रहा है। सलीमगढ़ बाईपास से आकर लोग आईजी स्टेडियम पर पानी से जूझ रहे हैं।

Delhi News: विकास मार्ग के बाद रिंग रोड में उलझा PWD, IG स्टेडियम के पास पहुंचा नाले का पानी

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जैसे तैसे आईटीओ इलाके में विकास मार्ग पर भरे बाढ़ के पानी को निकाल पाया है, मगर अब रिंग रोड पर आईपी एस्टेट से राजघाट के बीच भरे पानी को लेकर उलझ गया है।स्थिति ऐसी हो गई है कि पीडब्ल्यूडी यह तक नही बता पा रहा है कि यह पानी कब तक निकल पाएगा।दरअसल इस भरे हुए पानी का कारण राजघाट का समाधि स्थल है। राजघाट पर पंप लगाकर समाधि स्थल में भरे पानी को लोक निर्माण विभाग के बरसाती नाले में डाला जा रहा है। यह पानी नाले से होता हुआ रिंग रोड पर आकर भर जा रहा है। समाधि स्थल पर 16 पंप लगे हैं जो लगातार पानी इस नाले में फेंक रहे हैं और यह पानी खासपौर पर आईजी स्टेडियम के गेट नंबर 22 के पास रिंग रोड पर भर जा रहा है। पानी भरे होने से सड़क टूट गई है और डिवाइडर तोड़कर पानी दूसरी तरफ की सड़क पर जा रहा है। सलीमगढ़ बाईपास से आकर लोग आईजी स्टेडियम पर पानी से जूझ रहे हैं। वहीं राजघाट जाने के लिए लोग आईपी एस्टेट फ्लाईओवर से उतरते ही पानी में फंस जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने इस प्वाइंट पर ट्रैक्टर से चलने वाले दो पंप लगाए हुए हैं। जो 24 घंट लगातार चल रहे हैं। मगर विभाग जितना पानी निकाल रहा है उतना फिर भर जा रहा है। विभाग का कहना है कि यह पानी कब तक निकल पाएगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। विभाग के अनुसार जब राजघाट से आने वाला पानी बंद होगा तभी यह पानी यहां से हट सकेगा।विभाग ने कहा कि यह पूरी कोशिश की जा रही है कि यहां ज्यादा पानी नहीं रहे तथा यातायात चलता रहे।

Edited By: Narender Sanwariya