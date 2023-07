Delhi Flood: पूर्वी दिल्ली में कॉलोनियों तक पहुंची आफत, पानी में डूबी गलियां; चारों तरफ दिख रहा तबाही का मंजर

Delhi Flood News यमुना का जलस्तर बढ़ने से कालोनियों में आफत आ गई है। बदरपुर खादर सोनिया विहार व वजीराबाद रोड स्थित नानकसर गुरुद्वारे में पानी भर गया है। इससे लोग परेशान हैं।पुश्ता रोड पर पानी आने से बचाने के लिए किनारे पर कट्टो में मिट्टी भरकर लगाई गई है। गांधी नगर पुश्ता रोड कैलाश नगर के पास पुश्ते के दीवार से यमुना का पानी रिस रहा है।

Delhi Flood: पूर्वी दिल्ली में कॉलोनियों तक पहुंची आफत, पानी में डूबी गलियां

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi Flood News : यमुना का जलस्तर बढ़ने से कालोनियों में आफत आ गई है। बदरपुर खादर, सोनिया विहार व वजीराबाद रोड स्थित नानकसर गुरुद्वारे में पानी भर गया है। इससे लोग परेशान हैं। पुश्ता रोड पर पानी आने से बचाने के लिए किनारे पर कट्टो में मिट्टी भरकर लगाई गई है। गांधी नगर पुश्ता रोड कैलाश नगर के पास पुश्ते के दीवार से यमुना का पानी रिस रहा है, उसे रोकने के लिए करीब तीन ट्रक मिट्टी लगाई गई है। पाइपलाइन लीकेज से श्रीराम कॉलोनी में भरा पानी सोनिया विहार में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन लीकेज होने से श्रीराम कालोनी में पानी भर गया। इसके साथ ही यहां यमुना का पानी भी रिसकर आ रहा है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक में पानी भरा हुआ है। नालियां व नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, गंदा पानी भी सड़कों पर जमा है। सुरक्षा के लिहाज से यहां की बिजली काट दी गई है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, अपने घरों में कैद हैं। जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। गंदे पानी की बदबू से लोग काफी परेशान हैं। नानकसर गुरुद्वारे में भरा पानी वजीराबाद पुल के पास बने नानकसर गुरुद्वारे में यमुना का पानी लबालब भर गया है। गुरुद्वारे के परिसर में खड़ी कई गाड़ियां पानी में डूब गईं व कमरों में पानी भर गया। प्रार्थना के लिए पहुंचे श्रद्धालु पानी की वजह से गुरुद्वारे में नहीं जा सके। बाहर ही अरदास करके चले गए। यहां काफी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए पहुंचते हैं। गुरुद्वारे में पानी भरे होने की वजह से गुरुद्वारे से जुड़े लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ा। पाइपलाइन लीकेज से श्रीराम कॉलोनी में भरा पानी सोनिया विहार में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन लीकेज होने से श्रीराम कॉलोनी में पानी भर गया। इसके साथ ही यहां यमुना का पानी भी रिसकर आ रहा है। मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक में पानी भरा हुआ है। नालियां व नाले ओवरफ्लो हो गए हैं, गंदा पानी भी सड़कों पर जमा है। सुरक्षा के लिहाज से यहां की बिजली काट दी गई है। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, अपने घरों में कैद हैं। जरूरी काम से ही बाहर निकल रहे हैं। गंदे पानी की बदबू से लोग काफी परेशान हैं।

Edited By: Abhishek Tiwari