Delhi Flood: बाढ़ पर BJP और AAP में खींचतान, भाजपा नेता बोले- 'बहानेबाजी कर रही है केजरीवाल सरकार...'

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में यमुना का जलस्तर कम होने के साथ-साथ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान शुरू हो गई है। अब दिल्ली प्रदेश भाजपा ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली सरकार पर बहानेबाजी करने का आरोप लगाया है।

प्रेसवार्ता में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है। दिल्लीवासियों को इस मुश्किल से निकालने के हरसंभव मदद करेंगे। दूसरी तरफ बहानेबाजी करने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उनके मंत्री एलजी से दोषारोपण करते हैं। एनडीआरएफ पर भी टिप्पणी की गई।

कोरोना संकट काल में भी केजरीवाल सरकार आक्सीजन, दवा व उपचार की व्यवस्था करने की जगह कहा है कि बिहार के लोगों से बिस्तरों की कमी हो गई। प्रदूषण की समस्या पर पंजाब की सरकार पर दोष मढ़ दिया। अब बाढ़ की स्थिति में उनकी सरकार और आप नेता राहत के लिए काम करने की बजाय यह षड़यंत्र होने का आरोप लगा रहे हैं। सेना व एनडीआरएफ लगातार काम कर रही है।

