Delhi Flood Alert: दिल्ली में बेकाबू हो सकती है उफनती यमुना, ट्रेनों की आवाजाही के लिए पुराना लोहा पुल बंद

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 206.44 मीटर पहुंच चुका है। उफनती यमुना को देखते हुए ओल्ड यमुना ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सभी ट्रेनों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर डायरवर्ट कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली से शाहदरा का रास्ता भी बंद कर दिया गया है, जो उसी पुल से होकर गुजरता है।

Due to the rise of water level of Yamuna to 206.4 meters now, the working of old Yamuna bridge (Old Loha Pul) is being suspended from 2215 hrs today. The train movement will be diverted via New Delhi. The route between Delhi and Shahdara will be suspended: Northern Railway pic.twitter.com/59iuaM8kY2