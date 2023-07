जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. जाय टिर्की ने बताया कि खादर में अलग-अलग जगह लोग फंसे थे पुलस ने ड्रोन से उनकी लोकेशन देखी और एनडीआरएफ की मदद से बोट से उन्हें बचाया गया। इसके साथ ही ड्रोन से बाढ़ की स्थिति पर भी पर नजर रखी जा रही है।

Delhi Flood Alert: खादर में कहां फंसे हैं लोग, ड्रोन से निगरानी कर रही है पुलिस

पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। खादर में फंसे लोगों को तलाशने के लिए उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ड्रोन का सहारा ले रही है। गढ़ीमांडू व पुराना उस्मानपुर गांव में फंसे लोगों को पुलिस ने ड्रोन का सहारा लेकर बचाया। प्रशासन व दिल्ली पुलिस ने पूरे यमुनापार में बृहस्पतिवार को दो हजार लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। खादर में अलग-अलग जगह लोग फंसे थे, पुलस ने ड्रोन से उनकी लोकेशन देखी और एनडीआरएफ की मदद से बोट से उन्हें बचाया गया। इसके साथ ही ड्रोन से बाढ़ की स्थिति पर भी समय समय पर नजर रखी जा रही है। - जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. जाय टिर्की मयूर विहार के एसडीएम संदीप दत्ता ने बताया कि प्रशासन मनुष्य के साथ ही खादर में फंसे पशुओं को भी बाहर निकाल रहा है। प्रशासन को जहां से सूचना मिल रही है कोई व्यक्ति खादर में फंसा है, उस तक मदद पहुंचाई जा रही है। - प्रीत विहार एसडीएम

