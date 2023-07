Delhi Flood Alert: दिल्ली में बाढ़ का संकट बरकरार, फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंची यमुना

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली में बाढ़ का संकट एक बार फिर बन गया है। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर खतरे के निशान के पार पहुंच गई हैं। बुधवार को शाम 6 बजे यमुना का जलस्तर 205.47 दर्ज किया गया है। यमुना में खतरे का निशान 205.33 मीटर है।

Delhi | Water-level in Yamuna river rises above the danger mark of 205.33 meters, recorded at 205.47 meters at 6pm today.