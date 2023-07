Delhi Flood Alert: यमुना के पानी के चलते ठप हुआ बारापुला का काम, PWD मशीनें छोड़कर भागा

यमुना के पानी के चलते बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कॉरिडोर का काम ठप हो गया है। अचानक पानी से लोक निर्माण विभाग को सामान छोड़कर यमुना से भागना पड़ा है। कई बड़ी मशीनें मौके पर ही रह गई हैं। इस परियोजना पर काम कर रही लार्सन टुब्रो कंपनी को कितना नुकसान हुआ है यह पानी कम होने के बाद ही पता चल सकेगा।

यमुना के पानी के चलते ठप हुआ बारापुला का काम, PWD मशीनें छोड़कर भागा

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। यमुना के पानी के चलते बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कॉरिडोर का काम ठप हो गया है। अचानक पानी से लोक निर्माण विभाग को सामान छोड़कर यमुना से भागना पड़ा है। कई बड़ी मशीनें मौके पर ही रह गई हैं। इस परियोजना पर काम कर रही लार्सन टुब्रो कंपनी को कितना नुकसान हुआ है, यह पानी कम होने के बाद ही पता चल सकेगा। यमुना में बाढ़ की आशंका के चलते लोक निर्माण विभाग ने अब यमुना से सामान समेट लिया है। मानसून के बाद अब फिर से इसके लिए काम शुरू होगा। इससे अब परियाजना के पूरी होने में और देरी के आसार हैं। बारापुला फेज-तीन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मयूर विहार फेज-एक के सामने यमुना के बीच और किनारे पर काम चल रहा था। बारापुला के इस फेज में सराय काले खां से मयूर विहार तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इसकी लंबाई साढ़े तीन किलोमीटर है। यह कॉरिडोर आठ लेन का है, जिसकी चौड़ाई 35 मीटर है।इसके तैयार होने पर मयूर विहार से एम्स तक साढ़े नौ किलोमीटर रोड सिग्नल फ्री हो जाएगा।

Edited By: Geetarjun