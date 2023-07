Delhi Fire: दिल्ली के मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 19 गाड़ियां मौके पर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मायापुरी फेज 1 में बुधवार सुबह एक ऑटोमोबाइल शोरूम सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 19 गाड़ियां पहुंची हैं। आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। वहीं आग से अभी तक किसी के हताहत होने की सूुचना नहीं है।

Delhi Fire: दिल्ली के मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मायापुरी फेज 1 में बुधवार सुबह एक ऑटोमोबाइल शोरूम सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए मौके पर दमकल की 19 गाड़ियां पहुंची हैं। आग किस वजह से लगी अभी इसका पता नहीं चल सका है। आग से अभी तक किसी के हताहत होने की सूुचना नहीं है।

Edited By: Abhishek Tiwari