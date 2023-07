Delhi: फिरौती न देने पर प्रॉपर्टी डीलर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, वारदात में बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका

दिल्ली के मध्य जिले के आनंद पर्वत इलाके में फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने करीब सात से आठ राउंड फायरिंग की उसके बाद सभी फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि दो दिन पहले एक अज्ञात नंबर से फोन आया था। उसने 20 लाख रुपये की मांग की थी। उस दौरान पीड़ित ने फोन कॉल को नजरअंदाज कर दिया था।

फिरौती न देने पर प्रॉपर्टी डीलर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग

