Delhi: रामनगर मार्केट की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, ऊंची लपटें देख इलाके में मची अफरातफरी; फायर ब्रिगेड पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के रामनगर मार्केट की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आग लगने के बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड फिलहाल आग बुझाने की जुगत में लगी है। भड़कती ऊंची लपटों को देखकर लोगों में डर का माहौल स्थापित हो गया। यह आग किस कारण से लगी, इसका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल आग से हुए नुकसान को लेकर कोई जानकारी नहीं सामने नहीं आई है।

VIDEO | Fire breaks out at Ramnagar Market in Delhi. More details are awaited. pic.twitter.com/1IVCSxNUCt