दिल्ली में जलभराव होना बना 'वार्षिक परंपरा', नालों की अच्छे से सफाई न होना है इसकी बड़ी वजह- एलजी

दिल्ली में जलभराव होना बना 'वार्षिक परंपरा', नालों की अच्छे से सफाई न होना है बड़ी वजह- एलजी

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली में तीन लगातार भारी बारिश के चलते लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। राजधानी में मंगलवार को बारिश न होने से जलभराव से थोड़ी राहत मिली है। अब दिल्ली में आरोप-प्रत्यारोपित का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार से सोमवार को लगातार बारिश का दौर जारी रहा और लोगों ने जलभराव के साथ जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि राजधानी में जलभराव की "वार्षिक परंपरा" का सामना करना पड़ता है। इसके सबसे बड़ा कारण नालों की ठीक से सफाई न होना है। इस पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि वह आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने पहले दावा किया था कि नालों से गाद निकाली गई है और यमुना को साफ किया गया है। यमुना बाजार क्षेत्र में नदी के बढ़ते जल स्तर का जायजा लेते हुए एलजी ने कहा कि अभूतपूर्व बारिश से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जानी चाहिए थी। दिल्ली के लोग जलभराव से परेशान हैं जो एक 'वार्षिक अनुष्ठान' बन गया है। नालों की उचित सफाई और जल संचयन नहीं किया जा रहा है। ये वर्षों से नहीं किया गया है, यही वजह है कि हर बार जलभराव होता है। उन्होंने कहा कि यमुना और नजफगढ़ नाले की जल-धारण क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से गाद निकालने का काम किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिल्ली में जलभराव हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि 2014 के बाद से दिल्ली की आबादी 50 लाख बढ़ गई है, लेकिन सीवर लाइनों और जल निकासी के लिए तदनुसार योजना नहीं बनाई गई, जिससे जलभराव हो गया है।

