मूसलाधार बारिश से दिल्ली बेहाल: सड़कें बनी तालाब... लगा जाम, दुकानों में पानी; रविवार को भी येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली में हुई वर्षा के पानी में कुछ इस तरह जूझता दुपहिया चालक। (फोटो- ध्रुव कुमार)

नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी में शनिवार सुबह से बारिश शुरू हुई, जो अब तक जारी है। दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली में मानसून सीजन की पहली भारी बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया। कनॉट प्लेस में बारिश के चलते पानी दुकानों तक में घुस गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने रविवार के लिए बारिश को को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। कितनी हुई बारिश? दिल्ली में दोपहर साढ़े तीन बजे तक 102.1 मिलीमीटर वर्षा दर्जकी गई। सुबह साढ़े आठ बजे तक 3.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इसके बाद दर्ज 98.7 मिलीमीटर वर्षा की गई। रविवार को भी होगी झमाझम बारिश मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी ऑरेंज आलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहा। सड़कें बनी तालाब दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। इस कारण वाहन पानी में फंसे या फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इससे सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बारिश के चलते पूरी दिल्ली में भयंकर जाम की स्थिति पैदा हो गई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी बाधा उत्पन्न हुई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि सुबह से हो रही भारी बारिश के चलते 56 स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई जगहों पर पेड़ गिरे और कई जगहों पर गड्ढे बन गए। दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोल रूम लगातार ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक सिग्नलों की विफलता और सड़कों पर गड्ढों की कॉलें प्राप्त कर रहा है। मिंटो ब्रिज अंडरपास यातायात के लिए बंद लगातार बारिश से जलभराव के कारण मिंटो ब्रिज अंडरपास को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही तिलक ब्रिज अंडरपास में भी जलभराव हो गया है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम द्वारका सेक्टर-4 और सेक्टर-5 के बीच शक्ति चौक पर जाम की स्थिति बनी हुई है। घेवरा रेलवे क्रॉसिंग, चिराग दिल्ली, नेहरू प्लेस फ्लाईओवर, आईटीओ, पंचशील मार्ग और ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन के पास भी जाम की स्थिति बनी हुई है। आईआईटी से पीटीएस मालवीय नगर की ओर जाने वाले कैरिजवे में अरबिंदो मार्ग पर और इसके विपरीत जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। रोहतक रोड पर टिकरी बॉर्डर से मुंडका की ओर जाने वाले मार्ग पर जलभराव के कारण यातायात प्रभावित है। भारत दर्शन पार्क के पास जलभराव के कारण राजौरी गार्डन से पंजाबी बाग की ओर जाने वाले कैरिजवे में रिंग रोड पर यातायात प्रभावित है। #WATCH | Traffic jam witnessed in ITO area of Delhi after rain lashed the city. pic.twitter.com/2D69EmHisc— ANI (@ANI) July 8, 2023 इन जगहों पर हुआ जलभराव पांडव नगर अंडरपास, पुराना किला रोड, रिंग रोड पर सन डायल पार्क, सरिता विहार चौक, गेट नंबर 6 और 7 के बीच कैरिजवे, मथुरा रोड पर प्रगति मैदान, निजामुद्दीन खट्टा के पास, मयूर विहार फेज-2 में जलभराव हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि द्वारका लिंक रोड, एनएच-48 शिव मूर्ति के पास, रोहतक रोड, विकास मार्ग, एम्स फ्लाईओवर के नीचे, मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे, एमबी रोड, मदर टेरेसा क्रिसेंट-सरदार पटेल मार्ग, तिलक ब्रिज के नीचे, नजफगढ़ में भी बारिश से ऐसा ही हाल है। इन जगहों पर पेड़ गिरने और गड्ढों की मिली सूचना जंतर मंतर रोड, चंदगी राम अखाड़ा, अमृता शेरगिल मार्ग, डीडीयू मार्ग, धीरपुर मेन रोड और मदर टेरेसा क्रिसेंट इलाकों में ट्रैफिक पुलिस को पेड़ गिरने की सूचना मिली। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि सनलाइट कॉलोनी, राजा पुरी, भारत दर्शन पार्क, शादीपुर मेट्रो स्टेशन और बूटा सिंह गोल चक्कर ऐसे स्थान हैं, जहां से गड्ढों से संबंधित कॉल प्राप्त हुई थीं।

Edited By: Geetarjun