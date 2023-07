Delhi Excise Policy: CBI मामले में गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को ईडी ने किया पेश, पूछताछ के लिए मांगी हिरासत

सीबीआई मामले में गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को जब अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि जब वह सीबीआई मामले में गवाह बन चुका है तो आपने दिनेश अरोड़ा को क्यों गिरफ्तार किया। कोर्ट ने कहा इससे केस के ट्रायल पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस से जुड़े सभी तथ्य कोर्ट के समक्ष हैं।

ईडी ने मांगी दिनेश अरोड़ा की सात दिन की हिरासत।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कारोबारी दिनेश अरोड़ा को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। वह आबकारी केस में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सरकारी गवाह बन चुका है। दिनेश अरोड़ा को पेश कर ई़डी ने उसकी सात दिन की हिरासत की मांग की है। इस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है जिस पर आज ही फैसला आएगा। क्या हुई कोर्ट में बहस सीबीआई मामले में गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को जब अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि जब वह सीबीआई मामले में गवाह बन चुका है तो आपने दिनेश अरोड़ा को क्यों गिरफ्तार किया। कोर्ट ने कहा इससे केस के ट्रायल पर असर पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि केस से जुड़े सभी तथ्य कोर्ट के समक्ष हैं, अगर कुछ नया साक्ष्य है तो उससे केस पर प्रभाव पड़ सकता है। ईडी ने कहा कि इस मामले में कुछ तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखना चाहते हैं और यही वजह है कि दिनेश से पूछताछ जरूरी है।

Edited By: Pooja Tripathi