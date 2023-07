Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति ED ने कुर्क की, कीमत 50 करोड़ से ज्यादा

दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। संपत्ति की कीमत 52.24 करोड़ रुपये है। यह संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ED) द्वारा कुर्क की गई है। मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल्ल राजेश जोशी गौतम मल्होत्रा सहित अन्य आरोपियों की संपत्ति को कुर्क हुई है।

मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति को ED ने किया कुर्क।

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Policy 2021-22) घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। संपत्ति की कीमत 52.24 करोड़ रुपये है। संपत्ति को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी, ED) द्वारा कुर्क किया गया है। मनीष सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा सहित अन्य आरोपियों की भी संपत्ति है। ईडी ने आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अभी तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 13वें आरोपी की गिरफ्तारी गुरुवार रात (6 जुलाई) व्यवसायी दिनेश अरोड़ा की हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

