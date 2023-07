Delhi: UCC को लेकर आम सहमति बनाने पर जोर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मदनी ने कहा- फैसला लोगों पर थोपा न जाए

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने समान नागरिक संहिता के मामले पर आम सहमति की पैरोकारी करते हुए कहा कि कोई भी फैसला नागरिकों पर थोपा नहीं जाना चाहिए बल्कि आम सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए ताकि फैसला सभी को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि मामले में सरकार को कोई निर्णय लेने से पहले सभी धर्मों सामाजिक व आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने समान नागरिक संहिता के मामले पर आम सहमति की पैरोकारी करते हुए कहा कि कोई भी फैसला नागरिकों पर थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि आम सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए, ताकि फैसला सभी को स्वीकार्य हो। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार को कोई निर्णय लेने से पहले देश के सभी धर्मों, सामाजिक व आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना चाहिए और उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारा पर्सनल ला कुरान और सुन्नत पर आधारित है, जिसमें कयामत के दिन तक संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए समान नागरिक संहिता मुसलमानों के लिए अस्वीकार्य है। ऐसा कहकर हम कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष संविधान के अनुच्छेद 25 ने हमें ऐसा करने की आजादी दी है। मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत है, सवाल मुसलमानों के पर्सनल ला का नहीं, बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष संविधान को यथावत बनाए रखने का है। जब पूरे देश में नागरिक कानून (सिविल ला) एक जैसा नहीं है, तो पूरे देश में एक पारिवारिक कानून (फैमिली लॉ) लागू करने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? इसपर दोबारा बहस शुरू करने को हम राजनीतिक साजिश का हिस्सा मानते हैं। हमारा प्रारंभ से ही यह रूख रहा है कि हम तेरह सौ वर्षों से इस देश में स्वतंत्र रूप से अपने धर्म का पालन करते आ रहे हैं। यह स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। संहिता के पक्ष में हिंदू महासभा का क्यूआर कोड आधारित पत्र जारी आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में क्यूआर कोड आधारित पत्र जारी हुआ था, जिसमें देश भर के मुस्लिम समाज से यह अपील की गई थी कि वह क्यूआर कोड को स्कैन करें, स्कैन करते ही समान नागरिक संहिता के विरोध में लिखित शब्द जीमेल के बाक्स में आ जाता है। उसे केवल विधि आयोग काे मेल करना ही रह जाता है। इस बीच, गुरुवार को अखिल भारत हिंदू महासभा व संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज द्वारा समान नागरिक संहिता के समर्थन में क्यूआर कोड आधारित पत्र जारी किया गया।

