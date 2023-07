Delhi: निवेश के नाम पर बुजुर्ग से सवा तीन करोड़ ठगे, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पीड़ित का दिया झांसा

निजी बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बनकर निवेश के नाम पर बुजुर्ग से सवा तीन करोड़ रुपये की ठगी करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी आपराधिक साजिश रचने समेत विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज कर ली है। सुवन मुरारी राजेंद्र नगर इलाके में परिवार सहित रहते हैं। वह निजी अस्पताल में वरिष्ठ से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

निवेश के नाम पर बुजुर्ग से सवा तीन करोड़ ठगे, बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बनकर पीड़ित का दिया झांसा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। निजी बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बनकर निवेश के नाम पर बुजुर्ग से सवा तीन करोड़ रुपये की ठगी करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश रचने समेत विभिन्न धाराओं में एफआइआर दर्ज कर ली है। सुवन मुरारी राजेंद्र नगर इलाके में परिवार सहित रहते हैं। वह निजी अस्पताल में वरिष्ठ से सेवा निवृत्त हो चुके हैं। मामले में दर्ज की गई एफआइआर के अनुसार, उनके पास मैक्स इंश्योरेंस कंपनी की चार बीमा पालिसी थी, जिसमें एक पॉलिसी डिफॉल्ट हो गई थी। गत 21 मार्च को उन्हें कंपनी की प्रतिनिधि बता कर एक फोन आया बताया गया कि वह कंपनी में एक शिकायत लिखकर डिफाल्ट पॉलिसी पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में पीड़ित को कंपनी के अलग-अलग पदाधिकारियों से बात करा शुल्क के नाम तीन से चार लाख रुपये लिए गए। बाद में उन्हें बताया गया कि वह अपनी चारों बीमा पालिसी की रकम को इंडियन ओएल में निवेश करते हैं तो उन्हें दोगुना मुनाफा होगा। उन्हें बताया गया कि इडियन ओएल के पेट्रोल पंप खुल रहे हैं। इस कारोबार में अच्छा मुनाफा हैं। पीड़ित ठगों के चंगुल में आ गए और ठगों के दिए बैंक खातों में करीब सवा तीन करोड़ रुपये भेज दिए। कई दिनों तक आरोपितों ने पीड़ित से संपर्क नहीं किया। ऐसे में पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। मामले में फिलहाल पुलिस ठगों की पहचान का प्रयास कर रही है।

