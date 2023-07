दिल्ली में सनसनीखेज डबल मर्डर, पहले पत्नी का गला दबाया; फिर उसके प्रेमी को चाकू घोंपकर मार डाला

Delhi Double Murder मंगोलपुर कलां गांव में बृृहस्पतिवार सुबह पति ने पत्नी व उसके प्रेमी की हत्या कर दी। पति ने पहले पत्नी के प्रेमी की चाकू घोंपा व फिर पत्नी का दुपट्टे से गला घोंट दिया। मृतकों की पहचान खुशबू व संजीत उर्फ रंजीत के रूप में हुई है।

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। मंगोलपुर कलां गांव में बृृहस्पतिवार सुबह पति ने पत्नी व उसके प्रेमी की हत्या कर दी। पति ने पहले पत्नी के प्रेमी की चाकू घोंपा व फिर पत्नी का दुपट्टे से गला घोंट दिया।इसके बाद खुद ही पुलिस को सूचना दी। पत्नी के साथ अवैध संबंध का था शक मृतकों की पहचान खुशबू व संजीत उर्फ रंजीत के रूप में हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। उसे शक था कि उसकी पत्नी के संजीत के साथ अवैध संबंध हैं। साउथ रोहिणी थाना पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। पति-पत्नी के बीच होता था झगड़ा खुशबू पति इमरान व बच्चों के साथ रहती थी। इमरान को लगता था कि उसकी पत्नी के पड़ोस में रहने वाले संजीत के साथ अवैध संबंध हैं। उसने कई बार खुशबू को संजीत के साथ संबंध न रखने को कहा था। इसको लेकर दोनों में कई बार झगड़ा होता था।इमरान ने संजीत को भी समझाया था। बृहस्पतिवार को पहले वह संजीत के घर चाकू लेकर घुसा व उस पर चाकू से वार कर फिर घर आकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित के पास से चाकू बरामद कर लिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह साउथ रोहिणी थाना पुलिस को एक युवक को चाकू मारने की जानकारी मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो मंगोलपुर कलां के संजीत उर्फ रंजीत को उसके स्वजन अंबेडकर अस्पताल ले जा चुके थे। इस दौरान पता लगा कि संजीत को उनके पड़ोसी इमरान ने चाकू मारा था।इसी बीच इमरान ने पुलिस को काल किया व बताया कि उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो इमरान के पास उसकी पत्नी खुशबू पड़ी थी। खुशबू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि उसने पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की है। इसी बीच अंबेडकर अस्पताल से सूचना मिली कि घायल संजीत उर्फ रंजीत को मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपित को शक था कि उसकी पत्नी के संजीत के साथ अवैध संबंध हैं। इसी शक को लेकर उसने दोनों की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया।

