Delhi: बक्से में लाश, प्लास्टिक की रस्सी से बंधे पैर और गर्दन; जंगपुरा एक्सटेंशन में घर के नौकर की मौत

दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंश में घर के नौकर की मौत

नई दिल्ली, पीटीआई। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा एक्सटेंशन इलाके में मंगलवार को एक नौकर अपने मालिर के घर में मृत पाया गया। पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी। मृतक की पहचान कमल के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि वह करीब तीन साल से घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। गर्दन और पैर रस्सी से बंधे पुलिस के अनुसार, हजरत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन को घर के एक निवासी ने फोन करके आरोप लगाया कि उनके नौकर की मौत हो गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि बिस्तर के बक्से के अंदर नौकर मृत पड़ा हुआ था और उसके दोनों पैर और गर्दन प्लास्टिक की रस्सी से बंधे हुए थे। चौथी मंजिल पर मिला शव पुलिस ने बताया कि नौकर का शव चौथी मंजिल पर मिला। वहीं मालिक दूसरी मंजिल पर रहते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मकसद का पता लगाने के साथ-साथ संदिग्धों को पकड़ने के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

Edited By: Shyamji Tiwari