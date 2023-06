Delhi: सिजोफ्रेनिया से ग्रसित मरीज के मस्तिष्क में छेद कर डॉक्टरों ने लगाए इलेक्ट्रोड, छाती में फिक्स की बैटरी

रुग्राम के मैरिंगो एशिया अस्पताल के डॉक्टरों ने यह प्रोसीजर किया। दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु चंपानेरी ने इस मामले जानकारी दी। उनका दावा है कि देश में पहली बार सिजोफ्रेनिया के मरीज को यह उपकरण लगाया है। इस उपकरण की बैटरी मरीज के छाती पर फिक्स किया।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित अफ्रीका के रहने वाले 28 वर्षीय मरीज के इलाज के लिए उसके मस्तिष्क की डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी की गई। इसके तहत मरीज के मस्तिष्क में छोटे- छोटे छेद बनाकर दो इलेक्ट्रोड लगाए, जो बैटरी से संचालित पेसमेकर जैसा उपकरण होता है। इस उपकरण की बैटरी मरीज के छाती पर फिक्स किया। गुरुग्राम के मैरिंगो एशिया अस्पताल के डॉक्टरों ने यह प्रोसीजर किया। दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु चंपानेरी ने इस मामले जानकारी दी। उनका दावा है कि देश में पहली बार सिजोफ्रेनिया के मरीज को यह उपकरण लगाया है। इसलिए लगाया गया इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड के माध्यम से मरीज के मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिससे मस्तिष्क का प्रभावित हिस्सा स्टिमुलेट होता है। इससे मस्तिष्क का प्रभावित हिस्सा ठीक से काम करने लगता है। यह प्रोसीजर 14 जून को किया गया था। इस प्रोसीजर के करीब दो सप्ताह में ही मरीज के स्वास्थ्य में 80 प्रतिशत सुधार देखा जा रहा है। हाल ही में गंगाराम अस्पताल के डाक्टरों ने पार्किंसन बीमारी से पीड़ित एक मरीज को यह उपकरण लगाया था। एम्स में हुआ ता इलाज का ट्रायल एम्स में मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से सिजोफ्रेनिया के मरीजों पर इलाज का ट्रायल हो चुका है। इस प्रक्रिया में मरीज को कोई प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। कोई उपकरण प्रत्यारोपित किए बगैर ही मरीज के मस्तिष्क को स्टिमुलेट किया जाता है। डॉ. हिमांशु चंपानेरी ने कहा कि मैग्नेटिक स्टिमुलेशन स्थायी नहीं होता, उसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी में स्थायी तौर पर मरीज के मस्तिष्क में पेसमेकर जैसा उपकरण लगा दिया जाता है। इसलिए इसका फायदा अधिक होता है। रिपोर्ट इनपुट- रणविजय सिंह

