Delhi: नहीं हो सका DERC चेयरमैन का शपथग्रहण, स्वास्थ्य समस्या के चलते आतिशी के सभी कार्यक्रम स्थगित

जस्टिस उमेश कुमार का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन के रूप में सोमवार को भी शपथग्रहण नहीं हो सका है। दिल्ली सरकार में बिजली मंत्री आतिशी सोमवार को DERC दफ्तर आई थीं। हालांकि स्वास्थ्य समस्या के चलते आतिशी के सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। वहीं DERC चेयरमैन के शपथग्रहण के लिए नई तारीख निर्धारित की गई है।

Delhi: नहीं हो सका DERC चेयरमैन का शपथग्रहण

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। जस्टिस उमेश कुमार का दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन के रूप में सोमवार को भी शपथग्रहण नहीं हो सका है। बिजली मंत्री आतिशी सोमवार को DERC दफ्तर आई थीं और उनके कार्यक्रम में डीईआरसी (DERC) के मनोनीत अध्यक्ष को शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी शामिल था। हालांकि, आतिशी को अचानक एक स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उनकी सभी बैठकें और आधिकारिक कार्यक्रम (डीईआरसी के मनोनीत अध्यक्ष को शपथ दिलाने सहित) स्थगित करना पड़ा। डीईआरसी के नए अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आगामी बृहस्पतिवार को पुनर्निर्धारित किया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति ने 21 जून को अधिसूचना के माध्यम से न्यायमूर्ति उमेश कुमार को पहले ही डीईआरसी (DERC) अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। डीईआरसी चेयरमैन के शपथग्रहण में देरी को लेकर दिल्ली के एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी। शनिवार को यानी एक जुलाई को दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने DERC के चेयरमैन को तीन जुलाई को शाम छह बजे या मंगलवार को दोपहर बाद किसी समय शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पत्र लिखा था, इसके बाद सोमवार यानी तीन जुलाई को DERC चेयरमैन का शपथग्रहण कार्यक्रम तय हुआ। हालांकि, आतिशी को स्वास्थ्य समस्या के कारण उनके सभी कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और DERC चेयरमैन के शपथग्रहण के लिए नई तारीख तय की गई। अब डीईआरसी चेयरमैन का छह जुलाई को शपथग्रहण होगा।

Edited By: Shyamji Tiwari