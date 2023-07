Delhi: सोमवार को हो सकता है DERC चेयरमैन का शपथ ग्रहण, बिजली मंत्री आतिशी ने लिखा पत्र

दिल्ली बिजली मंत्री आतिशी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन को तीन जुलाई को शाम छह बजे या मंगलवार को दोपहर बाद किसी समय शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रपति ने 21 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार को डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया था लेकिन अभी तक वह शपथ नहीं लिए हैं।

Delhi: सोमवार को हो सकता है DERC चेयरमैन का शपथ ग्रहण।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली बिजली मंत्री आतिशी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के चेयरमैन को तीन जुलाई को शाम छह बजे या मंगलवार को दोपहर बाद किसी समय शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है। राष्ट्रपति ने 21 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार को डीईआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने अभी तक वह शपथ नहीं ली है। उपराज्यपाल ने 27 जून को दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर डीईआरसी के नवनियुक्त चेयरमैन को शपथ दिलाने को कहा था। इसमें हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। 28 जून को बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि इस नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन स्टे नहीं मिला है इसलिए नवनियुक्त चेयरमैन को शपथ दिलाई जाएगी। शुक्रवार को उन्होंने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उमेश कुमार को पद की शपथ लेने के लिए पत्र लिखा है। बिजली मंत्री ने कहा कि बिना उनकी अनुमति के बिजली विभाग ने डीईआरसी के नवनियुक्त चेयरमैन को पत्र लिखकर शपथ के लिए समय पूछा था, जिससे उन्हें असुविधा हुई। संबंधित बिजली अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

Edited By: Nitin Yadav