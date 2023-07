दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में फंदे से लटका मिला युवका का शव, सुसाइड नोट बरामद; जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम परिसर में फंदे से एक युवक का शव लटका मिला है। स्टेडियम में शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान 38 वर्षीय अखिलेश्वर मिश्रा पुत्र चंद्रशेखर के रूप में हुई है।

दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में फंदे से लटका मिला युवका का शव।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम परिसर में फंदे से एक युवक का शव लटका मिला है। स्टेडियम में शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह करीब पौने छह बजे डीडी नंबर से एक कॉल प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि त्यागराज स्टेडियम के सामने पार्क में गेट नंबर सात के सामने एक युवक फंदे पर लटका फंदे पर युवक के शव के लटके होने की सूचना मिली। टीम ने मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे से ले लिया। यूपी का रहने वाला है युवक पुलिस ने बताया कि युवक की पहचान 38 वर्षीय अखिलेश्वर मिश्रा पुत्र चंद्रशेखर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से यूपी के गोरखपुर का रहने वाला है। वह रेस कोर्स एयरफोर्स स्टेशन पर एलएएस के रूप में काम करता था। पुलिस टीम ने शव की तलाशी के दौरान पुलिस कर्मियों ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है।

Edited By: Nitin Yadav