Delhi News: मयूर विहार फेज-एक में शव मिलने से मचा हड़कंप, मृतक के शरीर पर नहीं चोट के निशान

दिल्ली के मयूर विहार फेज-एक में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास से ऐसा कोई कागजात नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल मयूर विहार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एलबीएस अस्पताल भेज दिया है। उसकी पहचान के लिए दिल्ली के अन्य क्षेत्र के थानों से भी संपर्क किया जा रहा है।

मयूर विहार फेज-एक में शव मिलने से मचा हड़कंप

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राष्ट्रीय राजधानी में अपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को मयूर विहार फेज-एक में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव के पास से ऐसा कोई कागजात नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल मयूर विहार थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एलबीएस अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं है। उसकी पहचान के लिए दिल्ली के अन्य क्षेत्र के थानों से भी संपर्क किया जा रहा है।

Edited By: Shyamji Tiwari