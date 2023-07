दिल्ली के सफदरजंग इलाके में सड़ी गली अवस्था में मिले अज्ञात शव की पहचान कर पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार लोगों को पकड़ा है। मृतक की पहचान सरोजिनी नगर के पिलांजी गांव के दीपक (18) के रूप में हुई है। वहीं आरोपितों की पहचान जनरल उर्फ जेडी उर्फ जंदल राहुल उर्फ बाबू वरुण और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

Delhi: सड़ी गली अवस्था में मिले शव की हुई पहचान, एक नाबालिग समेत चार पकड़े

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सफदरजंग इलाके में सड़ी गली अवस्था में मिले अज्ञात शव की पहचान कर पुलिस ने एक नाबालिग समेत चार लोगों को पकड़ा है। मृतक की पहचान सरोजिनी नगर के पिलांजी गांव के दीपक (18) के रूप में हुई है। वहीं, आरोपितों की पहचान जनरल उर्फ जेडी उर्फ जंदल, राहुल उर्फ बाबू, वरुण और एक नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर रही है। दक्षिण पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त मनोज सी ने बताया कि बुधवार को सफदरजंग एन्क्लेव के डीडीए पार्क में एक शव पड़े होने के संबंध में सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एक पीसीआर मिली थी। मौके पर पुलिस को सड़ी गली अवस्था में एक शव मिला। छानबीन के दौरान पुलिस ने शव की पहचान सरोजिनी नगर के पिलांजी गांव के दीपक (18) के रूप में हुई। जांच में पता चला कि मृतक के पिता तुल बहादुर एक मीट की दुकान पर काम करते हैं और मां हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में काम करती हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर सफदरजंग एन्क्लेव के एसएचओ संतोष कुमार रावत के नेतृत्व वाली टीम ने जांच शुरू की। 15-16 दिनों से लापता था युवक जांच के दौरान पता चला कि दीपक अपने घर से 15-16 दिन से लापता था। उसने अपने माता-पिता को बताया था कि वह सफदरजंग एन्क्लेव में अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और वह वापस नहीं लौटा। माता-पिता ने पुलिस स्टेशन में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, क्योंकि मृतक पहले भी अक्सर अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाता था। स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस को पता चला कि दीपक को आखिरी बार दो सप्ताह पहले कोटला मुबारकपुर इलाके में आरोपित व्यक्तियों के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से एक नाबालिग समेत चार लोगों को हत्या के मामले में पकड़ लिया।

