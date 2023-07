Delhi: DDU अस्पताल प्रशासन ने लगाया पोस्टर, लिखा- स्वास्थ्य कर्मचारी मीडियाकर्मियों से नहीं कर सकते बात

Delhi DDU Hospital पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू) की दीवारों पर चस्पा किया सर्कुलर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ हैं। अस्पताल की दीवारों पर जगह-जगह प्रशासन ने सर्कुलर चस्पा किया है जिसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल परिसर के भीतर मीडिया से बात नहीं करेगा।

DDU अस्पताल प्रशासन ने लगाया पोस्टर, लिखा- स्वास्थ्य कर्मचारी मीडियाकर्मियों से नहीं कर सकते बात

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। क्षेत्र के सबसे बड़े रेफरल अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (डीडीयू) की दीवारों पर चस्पा किया सर्कुलर इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ हैं। अस्पताल की दीवारों पर जगह-जगह प्रशासन ने सर्कुलर चस्पा किया है, जिसमें साफ-साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी अस्पताल परिसर के भीतर मीडिया से बात नहीं करेगा। अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारी दबी आवाज में कहते हैं कि इस तरह का सर्कुलर पहली बार किसी सरकारी संस्थान में जारी हुआ होगा। अमूमन इस तरह की बात, बैठक के दौरान या निजी रूप से प्रशासन द्वारा कही जाती है। प्रशासन के इस रवैये से कर्मचारियों में नाराजगी है। नाम न छापने की तर्ज पर स्वास्थ्य कर्मचारी बताते हैं कि कर्मचारियों में इतना डर है कि मरीज व उनके तीमारदारों के सवालों का जवाब देने से भी अब कतराने लगे हैं, क्योंकि उन्हें संदेह रहता है कि कहीं ये मीडियाकर्मी तो नहीं। इसके अलावा अस्पताल परिसर में फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध है। यदि सुरक्षाकर्मी किसी शख्स को फोटोग्राफी करते देख लेते हैं तो उससे सवालों की झड़ी लगा देते हैं और तुरंत फोटो को डिलीट करा देते हैं।

Edited By: Geetarjun