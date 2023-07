दिल्ली के कालिंदी कुंज में एक युवक की मौत, पुलिस बता रही हादसा तो परिवार कह रहा हत्या

कालिंदी कुंज इलाके में एक टीएसआर की टक्कर से हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि पीड़ित का परिवार इसे मारपीट का मामला बता रहा है। पुलिस की जनरल डायरी में दर्ज शिकायत में मृतक के भाई ने बताया है कि कुछ लोग उनके भाई को मारपीट कर डाल गए हैं। उन्होंने अपने भाई को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है।

दिल्ली में एक युवक की मौत, पुलिस बता रही हादसा तो परिवार कह रहा हत्या।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कालिंदी कुंज इलाके में एक टीएसआर की टक्कर से हुए हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हालांकि, पीड़ित का परिवार इसे मारपीट का मामला बता रहा है। पुलिस की जनरल डायरी में दर्ज शिकायत में मृतक के भाई ने बताया है कि कुछ लोग उनके भाई को मारपीट कर डाल गए हैं। उन्होंने अपने भाई को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, दक्षिण पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त राजेश देव का कहना है कि एमएलसी में दिखाई गई चोटों से यह मारपीट की चोटें नहीं, बल्कि हादसे में लगी चोटें लग रही हैं। फिलहाल पीड़ित का पोस्टमार्टम कराया गया है। इसके बाद ही मामला पूरी तरह से साफ हो सकेगा। मृतक की पहचान खड्डा कालोनी के अज्जुद्दीन के रूप में हुई है। उनके परिवार का आपराधिक इतिहास है। उनके दो भाई बीसी (बैड कैरेक्टर) घोषित हैं। पुलिस के अनुसार, हादसे की पहली सूचना कालिंदी कुंज थाने को सफदरजंग अस्पताल से मिली, जहां पीड़ित को भर्ती कराया गया था। पीड़ित अस्पताल में पहुंची पुलिस को बयान देने की हालत में नहीं थे। जांच में पता चला कि पीड़ित अज्जुद्दीन को शराब की लत थी। वह पहले टीएसआर चालक का काम करते थे। वारदात वाली रात वह पैदल अपने घर जा रहा थे, तभी उन्हें एक टीएसआर ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त मामले में एक प्रत्यक्षदर्शी अपने घर के गेट पर खड़ा था। हादसे के बाद आरोपित टीएसआर चालक मौके से भाग गया और प्रत्यक्षदर्शी ने पीड़ित को घायल देखकर अपने एक पड़ोसी को इसकी सूचना दी जोकि पीड़ित को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने मामले की सूचना पीड़ित के बेटे को दी। जिसके बाद पीड़ित का बेटा अपने पिता को वहां से उठाकर अस्पताल ले गया।

