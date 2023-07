Delhi Crime: लूट की झूठी कॉल करके दोस्त के घर छिपाए 30 लाख रुपये, मालिक की रकम हड़पने का था प्लान

पुलिस ने बताया कि प्रमोद शर्मा एक कारोबारी के यहां पर नौकरी करता है। प्रमोद ने पुलिस को कॉल करके बताया कि कारोबारी ने उसे दुर्गापुरी में एक व्यक्ति से 30 लाख रुपये लेने के लिए भेजा था। वह रकम लेकर द्वारका जा रहा था। जब वह भजनपुरा के पास पहुंचा तो हथियार के बल पर बदमाशों ने उससे रकम लूट ली थी। पुलिस ने प्राथमिकी करके जांच शुरू की।

Delhi Crime: लूट की झूठी कॉल करके दोस्त के घर छिपाए 30 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : खजूरी खास इलाके में एक कारोबारी के कर्मचारी ने अपने मालिक के 30 लाख रुपये हड़पने के चक्कर में लूट की झूठी कॉल कर दी। लूट की कॉल होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच की तो कर्मचारी का झूठ पानी-पानी हो गया। पुलिस ने लूट की कॉल करने वाले प्रमोद शर्मा गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फरीदाबाद में रहने वाले आरोपित के दोस्त के घर से पूरी रकम बरामद कर ली है। पुलिस ने बताया कि प्रमोद शर्मा एक कारोबारी के यहां पर नौकरी करता है। प्रमोद ने पुलिस को कॉल करके बताया कि शुक्रवार को कारोबारी ने उसे दुर्गापुरी में एक व्यक्ति से 30 लाख रुपये लेने के लिए भेजा था। वह रकम लेकर द्वारका जा रहा था। जब वह भजनपुरा के पास पहुंचा तो हथियार के बल पर बदमाशों ने उससे रकम लूट ली थी। पुलिस ने प्राथमिकी करके जांच शुरू की। पुलिस को पीड़ित के बयानों पर शक हुआ। कर्मचारी ने लूट की जो जगह बताई थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस ने कर्मचारी से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और कहा कि रकम लूटी नहीं है। उसने अपने दोस्त के घर पर रखवा दी है। पुलिस पता लगा रही है उसके साथ इस साजिश में कोई दूसरा व्यक्ति तो शामिल नहीं है।

Edited By: Abhishek Tiwari