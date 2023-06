Delhi Crime: दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर सर्जिकल ब्लेड से दो युवकों ने किया हमला, दोनों पहुंचे 'ससुराल'

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर दो युवकों ने धारदार सर्जिकल ब्लेड से हमला किया है, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आई। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Delhi | On 27th June, Head Constable Vikrant and Constable Harish were on area patrolling in the Jhuggi clusters of Rewari Line. During patrolling, HC Vikrant was attacked by one Vishal and his brother Krishna with a surgical blade. The head constable managed to deflect the…