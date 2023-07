Delhi Crime: लोकनायक अस्पताल में युवती से छेड़छाड़, मामला दर्ज

लोकनायक अस्पताल में 19 वर्षीय युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आइपी एस्टेट थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है। शाहदरा के रहने वाले आरोपित मनीष को पुलिस ने नोटिस देकर पाबंद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़िता गाजियाबाद की रहने वाली है। वह अपनी बीमार भाभी के साथ मेडिसिन ब्लाक में अटेंडेंट के रूप में रह रही थी।

