Delhi: सुपरटेक के चैयरमैन अरोड़ा को कोर्ट ने 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ईडी ने अदालत में किया था पेश

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। सुपरटेक के चैयरमैन आरके अरोड़ा को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। आर के अरोड़ा की सोमवार को ईडी रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने अरोड़ा को 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लाड्रिंग के आरोप में सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा को गिरफ्तार किया था।

Supertech chairman RK Arora sent to judicial custody till 24th July, in connection with a money laundering case https://t.co/vPoVTfjgGi