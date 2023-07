दिल्ली की अदालत ने एक आर्किटेक्ट और उसके सहयोगी को एक मृतक व्यक्ति के अंगूठे का निशान प्रयोग करने के आरोप में जेल भेज दिया। इसके साथ ही आरोपी ने एक इमारत के लिए जल संचयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) के जाली हस्ताक्षर किए गए जिसकी योजना 2010 में डीडीए द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी।

कोर्ट ने धोखेबाज आर्किटेक्ट को भेजा जेल, फर्जी दस्तावेजों पर मृत व्यक्ति के अंगूठे का लगाया था निशान

नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली की अदालत ने एक आर्किटेक्ट और उसके सहयोगी को एक मृतक व्यक्ति के अंगूठे का निशान प्रयोग करने के आरोप में जेल भेज दिया। इसके साथ ही आरोपी ने एक इमारत के लिए जल संचयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) के जाली हस्ताक्षर किए गए, जिसकी योजना 2010 में डीडीए द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थी। विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने आर्किटेक्ट चरण सिंह सोलंकी और उनके सहयोगी प्रमोद गर्ग को दो साल के लिए जेल भेज दिया, जबकि उन्हें परिवीक्षा पर रिहा करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया, कि एक वास्तुकार होने के नाते हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को सत्यापित करने और कानून के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने की उनकी अधिक जिम्मेदारी थी। न्यायाधीश ने कहा कि सोलंकी पहले से ही एक अन्य मामले में जेल की सजा भुगत रहा है। कोर्ट ने कहा कि एक आर्किटेक्ट होने के नाते दोषी चरण सिंह सोलंकी की हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान को सत्यापित करने और नियमों/कानून के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने की अधिक जिम्मेदारी थी। न्यायाधीश ने 12 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और दोषी चरण सिंह सोलंकी की भूमिका पर विचार करने के बाद, मैं उसे परिवीक्षा का लाभ देने के लिए इच्छुक नहीं हूं।

