शादी के 9 साल तक पति से नहीं बनाए संबंध, कोर्ट ने बताया मानसिक क्रूरता; मैट्रिमोनियल साइट से हुई थी मुलाकात

शादी के 9 साल तक पति से नहीं बनाए संबंध, कोर्ट ने बताया मानसिक क्रूरता

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता। द्वारका जिला के न्यायाधीश विपिन कुमार राय की पारिवारिक अदालत ने एक जोड़े को तलाक की अनुमति देने के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन साथी द्वारा जानबूझकर संभोग से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान है। अदालत ने यह भी कहा कि एक सामान्य और स्वस्थ यौन संबंध एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण विवाह के बुनियादी तत्वों में से एक है। एक पति या पत्नी द्वारा जानबूझकर यौन संबंध से इनकार करना, मानसिक क्रूरता के समान है जबकि दोनों युवा और नवविवाहित हैं। याचिकाकर्ता पति ने अपनी पत्नी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 2014 में हुई थी इस जोड़े की शादी याचिकाकर्ता के मुताबिक इस जोड़े की शादी वर्ष 2014 में हुई थी। जिरह के दौरान, पत्नी ने बताया कि वह अपने पति से अपने माता-पिता की भागीदारी के बिना एक वैवाहिक पोर्टल के माध्यम से मिली थी और 13 महीने के प्रेमालाप के बाद उसने शादी कर ली। व्यक्ति की ओर से पेश वकील प्रभजीत जौहर ने अदालत के समक्ष कहा कि अलग-अलग समय पर पति के कई प्रयासों के बावजूद पत्नी कभी भी शादी को अंतिम रूप नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि पत्नी शादी को पूरा करने के लिए या संतान प्राप्ति के उद्देश्य से कभी भी यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अदालत ने उन दलीलों को भी रिकार्ड में लिया कि महिला शादी को पूरा करने के लिए सहमत नहीं थी क्योंकि वह संभोग का एक शारीरिक या मनोवैज्ञानिक डर जेनोफोबिया से पीड़ित थी। पत्नी ने इसे गलत बताया। "संभोग विवाह की नींव" दलीलों के सुनने के बाद अदालत ने कहा कि संभोग विवाह की नींव है। सामंजस्यपूर्ण यौन गतिविधि के बिना, किसी भी विवाह का लंबे समय तक जारी रहना असंभव होगा क्योंकि यह विवाह की नींव पर आघात करता है। यदि पति-पत्नी में से कोई भी उक्त स्थिति में खुश है, तो वह विवाह और रिश्ते को वैसे ही जारी रख सकता है, जिस तरह से यह चल रहा है, लेकिन यदि पति-पत्नी में से कोई भी अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह करने से असहज है, तो वह जैसा भी मामला हो, क्रूरता का आरोप लगाते हुए विवाह विच्छेद की मांग करना किसी के अधिकार में है।

